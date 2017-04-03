Москва, 3 апреля, 2017, 20:10 — ИА Регнум.



ИА REGNUM У станции метро «Сенная площадь», Санкт-Петербург

В острые периоды одни, находящиеся по другую сторону баррикад, соболезнуют, а другие — ведут себя, как банда. И именно банда является движущей силой процесса. Об этом заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 3 апреля в эфире телепрограммы «Первая студия» на «Первом канале».

Обсуждая поведение групп, традиционно не выражающих симпатии к России и ее политике, Кургинян акцентировал внимание на двух вариантах поведения: кто-то сочувствует гражданам России, а кто-то ведет себя нечеловечески подло. Провокаторы они или просто мало адекватны, они тем гнуснее выглядят на фоне тех, кто соболезнует, полагает политолог. Он указал, как результат, злорадствующих и обвиняющих власть РФ в теракте против собственного народа — ругают, а сочувствующих пострадавшим — хвалят.

«Никогда нельзя выражать благодарность и восхищение людьми, которые ведут себя как нормальные и порядочные. За это спасибо не говорят, потому что такое поведение — естественно. Банда волочет процесс, а другие глядят на это и улыбаются — потише, потише, мы же соболезнуем, полюбите нас за это. Что мы делаем при этом? Мы размагничиваемся, мы демобилизуемся против тех, кто готовит в наш адрес деструкцию», — сказал политолог.

Пока мы говорим о необходимости объединяться, эта банда — уже объединяется, уверен Кургинян.

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Взрывное устройство сработало на одной из центральных станций метрополитена. Обстоятельства происшествия расследуются, в качестве одной из версий рассматривается теракт. На данный момент ни одна террористическая организация не объявила себя ответственной за случившееся.