Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 20:11 — ИА Регнум.

В любой информационной войне формируются крайние позиции, которые занимают доминирующую роль в информационном пространстве. Для того чтобы не допустить усиления деструктивной идеологии в обществе, необходимо уже сейчас предпринять решительные действия на идеологическом фронте. Об этом 3 апреля заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Первая студия» на «Первом канале».

Ковать, пока горячо

«Среди всего этого дела (среди точек зрения на происходящие события и в частности теракты в Петербурге — прим. ИА REGNUM ) будет промежуточная зона, в которой люди будут говорить, что выражают соболезнования, мы не знаем и всё прочее. Но формируется-то две стороны, понимаете? Две активные стороны. И я не хочу, чтобы пока депутаты и все прочие с достоинством говорили, формировалась сторона, которая будет выбрасывать из окон и рвать на части. А дело идёт к этому, потому что с этой стороны уже кристаллизуется ненависть», — заявил Кургинян.

«Если, с одной стороны, будет «му-му» за всё хорошее, а с другой стороны будет формироваться это радикальное ядро, то это проигрыш. Такой проигрыш уже был в Советском Союзе. Вот раскалённый металл. Пока он раскалён, его можно отлить в эту или эту форму. А когда он застынет, уже поздно. Значит, счёт идёт на часы и дни. Информационная война в этом обществе безальтернативна. И вести её надо на победу», — продолжил он.

3 апреля в Петербургском метрополитене произошел взрыв, одна бомба обезврежена. По официальным данным, погибли 10 человек, получили ранения, в том числе тяжелые, 47. Среди пострадавших — один ребенок.