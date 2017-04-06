Москва, 6 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Превышение установленных норм выброса вредных газов в автомобильных выхлопах стало влиятельным фактором, создающим проблемы европейским автоконцернам. За развитием тенденций в автомобилестроении следит корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Upmonitor.ru Выхлоп

О важности проблемы выхлопных газов говорит уже то, что в январе 2017 раскрытие факта превышения норм привело к падению акций Renault более чем на 20%. И это не первый автомобильный концерн, пострадавший от выхлопных газов.

Тема становится настолько острой, что за нее даже взялся Европейский инвестиционный банк, профинансировавший несколько проектов исследования и минимизации выброса углекислого газа автомобильными двигателями. Сумма вложений составила 800 млн евро.

Периодически появляющиеся в СМИ сообщения о разоблачении фальсификаций тем или иным автоконцерном результатов тестирования своих двигателей заставляют европейцев тщательнее присматриваться и к целевым программам этой области инвестиций.

При этом самым примечательным в истории с выхлопами остается недоказанность вреда, наносимого автомобильным углекислым газом, не отличающимся, по большому счету, от природного, окружающей среде. Но европейским «зеленым», экологическим движениям, уже вполне распробовавшим и возможности запретительной власти, и вкус приличных инвестиций в свою деятельность, все больше становится не до выяснения объективной истины. Объективность и интересы европейской промышленности могут и подождать, пока раскручивается шарманка «зеленой» пропаганды.

Подробнее читайте в материале «Дизельгейт»: зеленое самобичевание ЕС

Все статьи Виктории Бабаевой