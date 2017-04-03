Казань, 3 апреля, 2017, 20:04 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Полицейский патруль

Глава Татарии Рустам Минниханов поручил усилить меры, направленные на безопасность, в связи с произошедшим 3 апреля терактом в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Поручено органам исполнительной власти и местного самоуправления Республики Татарстан совместно с правоохранительными службами принять все необходимые меры, направленные на усиление защищенности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей, а также на повышение бдительности населения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда метро произошел подрыв взрывного устройства. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Взрывное устройство обезврежено взрывотехниками. По последним данным Минздрава, семь человек погибли на месте. Один человек погиб при транспортировке в скорой помощи, 39 человек были госпитализированы. Двое из них умерли в приемном отделении в связи несовместимыми с жизнью травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Однако следствие намерено проверить и другие возможные версии случившегося