Ташкент, 3 апреля, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с взрывом в метро в Санкт-Петербурге, приведшим к человеческим жертвам, сообщает МИД Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Глава нашего государства в послании передал искренние слова глубокого сочувствия родным и близким погибших и пострадавшим», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 3 апреля, около 14:30 в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, около 50 пострадавших доставлены в петербургские больницы.