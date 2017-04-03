Ереван, 3 апреля, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с происшедшим сегодня, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга трагическим взрывом, который стал причиной человеческих жертв.

Саргсян выразил уверенность, что городские и федеральные органы РФ сделают всё для того, чтобы выявить причины случившегося.

Президент Саргсян попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем тем, кто потерял своих родных и близких, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрыве в метро в Санкт-Петербурге выразил сам Владимир Путин.

«В питерском метро произошёл взрыв совсем недавно, есть погибшие, пострадавшие. Хочу выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших.

Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ, правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают всё для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло. Городские власти — если потребуется, и федеральные — предпримут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По данным УФСБ России по Санкт-Петербургу, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда метро произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. В результате взрыва погибли, по предварительным данным, 10 человек. Точное число жертв и пострадавших уточняется.