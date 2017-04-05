Киев, 6 апреля, 2017, 02:40 — ИА Регнум. В ночь с 28 на 29 марта генеральное консульство Польши в украинском городе Луцке было обстреляно из гранатомета. По мнению генконсула, происшествие является терактом. Однако такая версия является лишь одной в ряду прочих, которые рассматривают следователи Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрелянное консульство

Официальный Киев сразу сделал заявление, между строк которого читалось, что обстрел — дело рук Кремля. Несмотря на то, что эта версия получила в Польше распространение, ее живо обсуждают политики и журналисты, национальная прокуратура этой страны начинает собственное расследование. Подводные камни инцидента обсуждает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Версия о вездесущей «руке Москвы» провисает по нескольким причинам. В том числе из-за трагической известности Луцка среди поляков: этот город является административным центром Волынской области, памятной по более чем 100 000 поляков, убитых украинскими националистами во время Волынской резни.

Есть вероятность, что обстрел консульства не связан с политикой, а имеет под собой иные основания. Не секрет, что Волынская область полна контрабандистов, занимающихся незаконной добычей янтаря. Есть сведения, что в промысел вовлечены местные крупные бизнесмены, власти и полиция. Контрабандный янтарь переправляют в Польшу. Борьба криминальных групп и вооруженные столкновения обострили ситуацию к середине 2015 года, когда Петр Порошенко в попытке стабилизировать обстановку направил в регион силы МВД и СБУ. Уже через несколько месяцев нелегальная добыча возобновилась и стала еще активнее.

Помимо опасности для Польши соседства с таким неуправляемым регионом, нельзя не увидеть и еще одну деталь. Понятно, что переправка контрабанды через границу требует отлаженных каналов с ее обеих сторон. Нет ли здесь связи с обстрелом генерального консульства Польши?

Читайте дальше в материале: Обстрел генерального консульства Польши в Луцке: кто виноват?

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