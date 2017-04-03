Кострома, 3 апреля, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Все оперативные службы Костромской области переведены на усиленный режим работы. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора области сообщил сайт K1News.

Rosgvard.ru Служебно-боевая деятельность подразделений вневедомственной охраны Росгвардии

Сейчас правоохранительные органы и спецслужбы проверяют места массового пребывания людей, усилен контроль за объектами жизнеобеспечения.

При этом, антитеррористическая комиссия Костромской области напоминает, что «в целях безопасности не рекомендуется подходить близко, трогать, а тем более вскрывать вещи и предметы неизвестного происхождения (мешки сумки, коробки и т.д.)».

Отметим, что губернатор костромской области Сергей Ситников направил соболезнования в связи с трагедией в Санкт-Петербурге — «В эти траурные дни костромичи скорбят вместе с Вами. Желаем стойкости и мужества родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим».

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибло 10 человек, ранено — 47.

Дополнительные меры безопасности предприняты по всей стране: в Волгограде усилены патрули, на Южном УралеРосгвардия перешла на усиленный вариант несения службы.