Севастополь, 3 апреля, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Акция памяти по погибшим при взрыве в метро в Санкт-Петербурге прошла в Севастополе вечером 3 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM. Севастопольцы возложили цветы и зажгли свечи у памятного знака «Ленинград» на Аллее городов-героев.

Светлана Иванова ИА REGNUM Жители Севастополя скорбят по погибшим в Санкт-Петербурге

Горожане — и взрослые, и молодежь, часто целыми семьями — в течение двух часов идут к памятному знаку, чтобы возложить цветы в память о жертвах теракта.

В акции памяти приняла участие и спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева. Она, в частности, сказала: «Мы хотим выразить свои соболезнования городу-герою, городу-побратиму. Это город, к которому мы относимся с особым трепетом. Наше сердце переполнено скорбью. Если бы мы могли переложить часть боли на себя, мы бы это сделали. Но сегодня мы можем только почтить память погибших».

«Мы воспринимаем эту трагедию как личную, потому что связаны с Санкт-Петербургом общими традициями», — сказала жительница Севастополя Ольга Дронова.

Взрыв самодельного взрывного устройства прогремел между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт», в вагоне метро, 3 апреля около 14:40. Погибли 10 человек, около 50 человек госпитализированы.