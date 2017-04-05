Париж, 6 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум.



AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

Победа Марин Ле Пен на выборах президента Франции может стать концом европейского проекта. Что же касается Эммануэля Макрона, то его победа, по мнению еврооптимистов, станет позитивным фактором. Именно тот эффект, который вызовет тот или иной результат голосования, и делает выборы во Франции эпохальным событием для всего Евросоюза.

Главная интрига (а для кого-то — и главная тревога) заключается в том, способны ли французские правые прийти к власти. О том, как оценивают американские аналитики реальные шансы Марин Ле Пен победить, пишет постоянный автор ИА REGNUM Максим Исаев.

Партия «Национальный фронт» существует с 1972 года, вплоть до 2011-го партией руководил Жан-Мари Ле Пен, а потом лидерство перешло к его дочери Марин. Максимального успеха на выборах партия добивалась в 2002 году, когда Жан-Мари Ле Пен прошел во второй тур, но потерпел крупное поражение.

В этом году вполне вероятно повторение сценария: проход Ле Пен во второй тур (согласно соцопросам — с большим перевесом) и значительный проигрыш во втором в пользу Макрона.

Вместе с тем прошлогодние голосования в пользу Brexit и Дональда Трампа показывают, что на современном политическом поле возможно всякое. А по французской народной поговорке «где два, там и три» победа Ле Пен — это уже предсказуемая систематичность. Впрочем, та же поговорка может быть повернута и в другую сторону, ведь в Австрии и Нидерландах крайне правые потерпели поражение.

Пока же Макрон удостаивается самых эффектных метафор. Его сравнивают с Рузвельтом, с Наполеоном Бонапартом, с лучом света с темном царстве, а он сам себя — с Жанной Д`Арк. Впечатляет и сравнение Ле Пен с Трампом, выбирая которого, граждане голосовали за свои страхи, а Макрона — с Обамой, отдавая голос которому, выбирали свои надежды. На Обаму, действительно, возлагались огромные ожидания. Какой путь ждет Макрона? И не окажется ли опытный политик Ле Пен опаснее новобранца Трампа?

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