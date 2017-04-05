Москва, 6 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум.

Отношения Турции и США находятся на грани глубокого кризиса. Сам по себе визит в Анкару госсекретаря США Рекса Тиллерсона не способен совершить коренной перелом в сложившейся ситуации. О характере надрыва в связке Анкара — Вашингтон пишет шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

alexeyklyukin Флаг Турции

Поставив на американскую карту, Турция совершила серьезную ошибку, последствия которой проступают чем дальше, тем больше.

Так, не оправдались надежды турецкой стороны на выгоды от политики Обамы на Ближнем Востоке: вместо расширения сферы влияния Турция столкнулась с риском повторить судьбу Сирии или Ирака. К слову об Ираке: Турция не была допущена Вашингтоном к послевоенному переустройству этой страны. И о Сирии: схемы турецкого участия в этом проекте были спущены на тормозах.

Конечно, значительным охлаждающим фактором в американо-турецких отношениях остаются курды, чей «Демократический союз» и Отряды народной самообороны Вашингтон в Сирии поддерживает, а Анкара считает террористическими группировками, причем связанными с Рабочей партией Курдистана, с которой Турция ведет борьбу внутри собственных границ.

Что же касается ожиданий турецкой стороны от своего американского партнера, здесь Анкара предлагает варианты, неприемлемые для США. Впрочем, главная интрига состоит не в том, до какой степени ухудшатся отношения этих двух стран, а в том, не припрятан ли у Турции козырь, который, будучи введен в игру, отразится на позициях России в Ближневосточном регионе.

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