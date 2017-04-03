Москва, 3 апреля, 2017, 19:50 — ИА Регнум.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Армении, главе Республиканской партии Армении Сержу Саргсяну по случаю победы РПА на состоявшихся 2 апреля парламентских выборах.

Armlur.am Серж Саргсян, Владимир Путин

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в послании говорится:

«Уважаемый Серж Азатович,

Примите искренние поздравления по случаю победы Республиканской партии Армении на прошедших выборах в Национальное собрание.

Итоги народного голосования в полной мере подтвердили высокое доверие, которым Вы лично и возглавляемая Вами партия пользуются среди армянских граждан. Это ‑ и признание Ваших заслуг в решении актуальных задач социально-экономического развития, в защите национальных интересов Армении.

Уверен, что деятельность Национального Собрания в его новом составе будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений, существующих между нашими странами.

Пользуюсь случаем, чтобы пожелать Вам и Вашим соратникам новых успехов, а братскому народу Армении — благополучия и процветания», — сказано в поздравительной телеграмме президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, правящая Республиканская партия Армении (РПА) по результатам прошедших 2 апреля выборов в Национальное Собрание получила стабильное (конституционное) большинство или 58 мандатов из 105. По данным ЦИК страны явка избирателей составила 60,86%.

До момента публикации материала о других поздравлениях глав государств и правительств в связи с победой РПА не сообщалось.

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