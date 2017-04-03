Киев, 3 апреля, 2017, 19:41 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о выделении Киеву транша в $1 млрд. Об этом сегодня, 3 апреля, Порошенко написал в своем Facebook.

«Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине 1 миллиарда долларов», — написал Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина крайне трепетно относится к получению очередных траншей от МВФ.

Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Киев будет проводить реформы ради траншей во что бы то ни стало, уточнив, что все кредиты от фонда являются временными и служат для «возрождения национальной экономики».

19 марта стало известно, что совет директоров МВФ отменил заседание по вопросу об очередном транше финансовой помощи Украине. Дата нового заседания пока не назначена.

Официальной причиной переноса рассмотрения транша Киев назвал «необходимость оценить макроэкономические последствия блокады Донбасса» Международным валютным фондом.

Четырёхлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву кредита на общую сумму $17,5 млрд. В период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года Украина получила три транша на сумму около $7,7 млрд. Новый транш на сумму $1 млрд Пётр Порошенко надеялся получить до конца марта.