Екатеринбург, 3 апреля, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Главы регионов Уральского федерального округа соболезнуют жителям Санкт-Петербурга, а жители требуют для террористов смертной казни. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт», Санкт-Петербург

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в телеграмме губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко отметила: «В эти трудные минуты от имени югорчан и от себя лично выражаю глубокое сочувствие семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Разделяем вашу боль».

Глава Ямала Дмитрий Кобылкин отметил в телеграмме, что жители региона потрясены известием о взрывах в метро Санкт-Петербурга, пишет «Север-пресс». «Нет прощения и оправдания преступникам, которые убивают мирных граждан в мирной стране!» — заявил губернатор.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своей телеграмме отметил: «Страшная трагедия, огромное горе, южноуральцы скорбят вместе с вами! Помоги Бог родственникам и семьям погибших найти в себе силы пережить эти самые трудные минуты и тяжелые дни». Он также заявил о готовности оказать властям Санкт-Петербурга помощь с ликвидацией последствий взрыва.

Глава Тюменской области Владимир Якушев заявил, что известие о случившемся потрясло жителей региона. «В этот тяжелый час мы скорбим вместе с вами. Сочувствуем родным и близким погибших, передаем им слова поддержки. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», цитирует его издание «Вслух.Ру».

Также слова соболезнования направил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. О реакции главы Зауралья Алексея Кокорина на момент подготовки материала известно не было.

На транспорте усилены меры безопасности. В Екатеринбурге — единственном городе УрФО, имеющем метрополитен, на некоторых станциях из-за ужесточения досмотра пассажиров возникали длинные очереди. Сотрудники полиции досматривали пассажиров и их вещи гораздо тщательнее, чем в обычные дни.

А тем временем уральцы требуют для террористов смертной казни. «Самые глубокие соболезнования жителям Санкт Петербурга. Сотрудникам органов Государственной Безопасности, Следственного Комитета: НАЙДИТЕ ЗАКАЗЧИКОВ, РАЗГРОМИТЕ ВСЮ ЦЕПОЧКУ. Законодательной власти: Граждане России требуют смертной казни за терроризм», — написал на своей странице в социальной сети Facebook ветеран Вооружённых Сил, житель Екатеринбурга Олег Залесский. (Орфография и стилистика сохранены — прим. ИА REGNUM. )

Напомним, сегодня, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли около 10 человек, ещё около 50 находятся в больницах.