Ленинградская область, 3 апреля, 2017, 19:36 — ИА Регнум. В связи с трагедией в петербургском метро в Ленинградской области ужесточены меры безопасности на транспорте, а также социальных и промышленных объектах региона. Об этом сегодня, 3 апреля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл совещание по видеоксвязи с главами муниципальных образований по поводу ужесточения мер безопасности на транспорте.

Глава региона поручил руководителям транспортных компаний и Октябрьской железной дороги усилить меры безопасности на автомобильных и железнодорожных вокзалах и станциях, а также провести дополнительные проверки транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.

Дрозденко также поручил усилить меры по обеспечению безопасности на социальных и промышленных объектах региона, в местах проведения массовых мероприятий.

«Дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности реализованы на потенциально опасных промышленных объектах, таких как Ленинградская атомная станция, гидроэлектростанции, узловых железнодорожных станциях. Управляющие компании приступают к дополнительным проверкам чердаков и подвалов жилых домов на наличие подозрительных предметов. Усилено полицейское патрулирование», — отметили в пресс-службе Ленобласти.

Александр Дрозденко также заявил о готовности 47-го региона оказать властям Санкт-Петербурга любую помощь. Губернатор Ленинградской области выразил соболезнования в связи с трагедией в петербургском метрополитене.

«От лица жителей Ленинградской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористического акта в петербургском метрополитене. Случившееся не оставило равнодушных. В этот трудный час вы всецело можете рассчитывать на помощь властей и жителей Ленинградской области. Мы с вами», — заявил Дрозденко.

3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда метро произошел подрыв взрывного устройства. Погибли 10 человек, около 50 человек госпитализированы.