Киев, 3 апреля, 2017, 19:36 — ИА Регнум. 2 апреля в Донбассе основные боевые действия развернулись на Мариупольском направлении. При этом противоборствующие стороны не применяли тяжелую артиллерию калибров 122 и 152 мм. Об этом 3 марта заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Так, начальник управления НМ ДНР Басурин заявил, что всего за прошедшую неделю ВСУ 36 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 15 населенных пунктах: Ясиноватая, Яковлевка, Александровка и Докучаевск и другие. В частности, ВСУ «применялись минометы различного калибра, вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

«В результате огня со стороны ВСУ по Докучаевску получил повреждение жилой дом по адресу ул. Ленина, 32/6. Нанесение минометных ударов по населенным пунктам осуществлялось с позиций минометной батареи полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Командиром одного из расчетов является выпускник аграрного университета г. Киева Даценко Евгений Александрович 1988 года рождения, позывной «Мессер». Следственные органы ДНР уже собирают материалы для возбуждения уголовного дела на данного военного преступника», — сказал Басурин.

По его словам, в ВСУ продолжается рост небоевых потерь среди рядового состава. «Так, при разгрузке ящиков с боеприпасами в 137 батальоне 36 обр МП произошла их детонация, в результате чего погибли пять украинских военнослужащих», — рассказал Басурин.

Он также проинформировал о подготовке убийства одного из священнослужителей Украинской православной церкви Киевского патриархата, прибывшего в зону АТО в канун Пасхи.

Басурин также проинформировал, что разведка ДНР продолжает выявлять у линии соприкосновения тяжелое вооружение ВСУ. «Нашей разведкой выявлено местонахождение в районах Новомихайловки и Тарамчука, 5,5 км до линии соприкосновения, двух батарей 122-мм гаубиц Д-30. В районах водохранилища населенного пункта Первомайское и лесопосадки Невельского, 6 км до линии соприкосновения, выявлены две батареи 120-мм минометов. Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям миссии ОБСЕ», — подытожил Басурин.

Кроме того, 3 апреля спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что сегодня днем украинские войска обстреляли позиции ЛНР в районе Первомайска. «В 13.50 зафиксировано нарушение киевскими силовиками режима прекращения огня: с направлений Попасной был обстрелян район Первомайска. Огонь велся из 82-мм минометов, (автоматических станковых гранатометов) АГС и (зенитных установок) ЗУ-23−2», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня не подтверждают факты обстрелов позиций ВСУ со стороны Народной милиции, о которых заявляет штаб АТО.

«Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает режим тишины, а те факты обстрелов, которые фиксируют ВСУ, не подтверждает ни Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Все факты обстрелов, которые проходят на той стороне, они в основном идут между украинскими подразделениями. Здесь есть два факта: первый — это «договорные» обстрелы, когда обстреливают позиции, тем самым зарабатывая деньги. И второй вариант — когда идет выяснение отношений между националистически настроенными батальонами и ВСУ», — сказал Марочко.

По его словам, киевские силовики проводят выборочные проверки домов у линии соприкосновения в зоне АТО, после которых у жителей пропадают ценные вещи. Он пояснил, что «украинское командование усиливает полицейский режим на линии соприкосновения». «Так, в населенных пунктах Попасная и Золотое ужесточен комендантский час, усилен пропускной режим на блокпостах и проводятся выборочные проверки домов на предмет наличия оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По данным, полученным от населения, стало известно, что после таких проверок, устроенных бойцами националистических батальонов, у местных жителей пропадают ценные вещи», — рассказал Марочко.

Также в Луганской области украинские войска продолжают создавать новые и укреплять существующие позиции вблизи линии соприкосновения. В частности, разведкой Народной милиции «выявлен новый временный опорный пункт украинских силовиков в районе населенного пункта Плотина».

«К данному опорному пункту установлено прибытие из населенного пункта Теплое колонны из пяти грузовых автомобилей с боеприпасами и военным имуществом в сопровождении БТР. По нашим данным, противник осуществляет материальное обеспечение подразделений 14-й бригады ВСУ, находящихся на данной позиции. Выявлено укрепление позиции на линии соприкосновения, в зоне ответственности той же 14-й бригады. Так, на опорном пункте в 2,5 км западнее населенного пункта Желтое, на южной окраине лесополосы, активно проводятся работы по инженерному оборудованию позиций», — уточнил Марочко.

Он проинформировал, что для ведения разведки ВСУ используют автомобили, закамуфлированные под машины Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. «Представители миссии ОБСЕ подтверждают информацию, которую мы неоднократно заявляли, связанную с тем, что ВСУ в разрез всех норм и международного права используют машины с логотипом ОБСЕ для ведения разведки. Очередной такой случай был зарегистрирован на днях в населенном пункте Авдеевка. Ранее такой же фальшивый патруль был нами замечен в районе населенного пункта Золотое», — подчеркнул Марочко.

В свою очередь 3 апреля спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко заявил, что за минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди украинских военных нет, один солдат получил ранения. «Это произошло в Новосёловке Второй, что на Донецком направлении», — уточнил Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении, несмотря на общую деэскалацию, боевые действия продолжаются практически по всему фронту. В Авдеевке ВС ДНР трижды обстреляли позиции ВСУ из минометов, выпустив 35 мин. «Большинство обстрелов были длительными. Самый короткий — 20 минут, самый длинный — более 2 часов. В то же время, вчера было абсолютно спокойно в таких горячих точках как Луганское, Верхнеторецкое и Пески», — сказал Лысенко.

Он сообщил, что на Луганском направлении произошло три обстрела со стороны ВС ЛНР. Так, войска противника дважды нарушили режим тишины в Станично-Луганском районе и селе Крымском. Во время одного из обстрелов применяли БМП. «Впервые за много месяцев в Попаснянском районе было тихо», — подчеркнул Лысенко.

Полковник отметил, что на Мариупольском направлении более 80% обстрелов со стороны ДНР приходится на участок фронта Павлополь — Широкино. «Также противник нарушил режим тишины в Красногоровке, Новотроицком и Новогригорьевке… дважды применяли минометы. Наибольшее количество обстрелов со стороны противника произошло в Водяном. Преимущественно они открывают огонь в темное время суток», — подчеркнул Лысенко.

Вечером, 3 апреля, пресс-центр штаба АТО проинформировал, что сегодня в результате обстрелов ДНР двое украинских военных погибли и еще двое получили ранения. В штабе заявили, что войска ДНР и ЛНР с начала суток нарушили режим тишины 23 раза. Наибольшую активность войска ДНР и ЛНР проявили на Донецком направлении, где из минометов 120 мм и 82 мм были обстреляны позиции ВСУ в г. Авдеевка и на Шахте Бутовка.

В то же время пресс-служба Минобороны выложила видео учений украинских артиллеристов и танкистов на полигонах Николаевской и Запорожской областей.

Напомним, с 1 апреля в Донбассе начался очередной режим прекращения огня. 30 марта президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генштабу ВСУ и Минобороны прекратить огонь в зоне АТО на Донбассе с 1 апреля. 31 марта спикер Народного совета ДНР, полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Денис Пушилин и глава ЛНР Игорь Плотницкий заявили, что войска ЛНР и ДНР готовы придерживаться режима тишины. Ранее, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР.

Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».