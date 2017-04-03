Сыктывкар, 3 апреля, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя администрации муниципального района «Сыктывдинский» республики Коми Олега Попова, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

По данным следствия, в феврале 2016 года фигурант подписал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в селе Зеленец, возведенного в рамках муниципального контракта на участие в долевом строительстве жилья для переселения граждан из аварийного жилфонда.

«При этом он знал, что застройщик не выполнил предусмотренный проектно-сметной документацией объем работ, а именно, у дома отсутствовала отмостка, не были укреплены откосы, не выполнено благоустройство территории», — отмечают в следственном управлении.

В результате под воздействием осадков размыло грунт под домом. Для предотвращения чрезвычайной ситуации администрация района была вынуждена профинансировать соответствующие работы, что обошлось бюджету в сумму более 300 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной органами прокуратуры. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.