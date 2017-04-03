Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Исполнителей терактов в Санкт-Петербурге либо уже уничтожили сами же организаторы терактов, либо эти люди будут использованы для новых событий. Об этом 3 апреля заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Первая студия» на Первом канале.

ИА REGNUM У станции метро «Сенная площадь», Санкт-Петербург

«Это теракт высокопрофессиональный по определению. Потому что там везде стоят камеры и все прочее», — заявил Кургинян.

«Эти люди, которые не смертники, были зафиксированы. Значит, либо их немедленно убрали, либо будет происходить что-то ещё дальше», — отметил политолог.

3 апреля в Петербургском метрополитене произошел взрыв в вагоне метро на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт». По официальным данным, погибли 10 человек, получили ранения, в том числе тяжелые, 47. Среди пострадавших — один ребенок.