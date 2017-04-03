Грозный, 3 апреля, 2017, 19:18 — ИА Регнум.



Минобороны России Призывники

В 2017 году на службу в армию будут призваны 500 жителей республики. Об этом заявил на встрече с журналистами начальник организационно-мобилизационного управления штаба Южного военного округа Андрей Колесов.

По его словам, отправка новобранцев из Чеченской Республики, в соответствии с законодательством, осуществляется один раз в год, в осеннюю призывную кампанию. Ежегодно, начиная с 2014 года, из региона призывают под армейские знамена по 500 рекрутов.

Численность молодежи призывного возраста в Чечне составляет 86 тыс. человек, пишет «Кавказский узел». Для того чтобы попасть на службу в армию, необходимо пройти жесткий отбор. Предпочтения при отборе новобранцев отдаются молодым людям, успевшим получить высшее или средне-специальное образование, а также водительские удостоверения. Также плюсом при приеме в армию являются спортивные достижения, разряды по различным видам спорта.

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Весенний призыв на армейскую службу из Чечни отменяется

Напомним, из Чечни на службу в армию не было призыва с 1992 года. В 2001 году был проведен экспериментальный набор нескольких десятков чеченских призывников в спортивную роту в Москве. Однако из-за постоянных стычек на национальной почве эксперимент был прекращен.

В последующие годы призывники из Чечни несли срочную службу во Внутренних войсках, МВД или по контракту на территории самой республики. Так продолжалось до тех пор, пока в 2014 году глава Чечни Рамзан Кадыров не обратился к министру обороны Сергею Шойгу. После этого запрет на отправку в армию чеченских новобранцев был снят и ежегодно из республики набирают в войска по 500 человек.