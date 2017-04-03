Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Пока следственные органы будут медленно и добросовестно изучать все обстоятельства террористического акта в Петербурге, определенные медийные образы и интерпретации будут захватывать информационное пространство. Об этом 3 апреля заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Первая студия» на Первом канале.

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«Сейчас, пока мы здесь стоим и что-то обсуждаем, формируется то главное, что составляет собой задачу этих мерзавцев (террористов — прим. ИА REGNUM ): формируются образы. Это разноскоростные системы — формирование образов и действия следственных органов», — заявил Кургинян.

«Говорю здесь об опыте перестройки и так далее: когда следственные органы всё скажут, образы уже будут сделаны. И вы десять раз будете потом говорить, что именно обнаружили следственные органы, а (всё равно) будут говорить — мы и так знаем, из образов», — подчеркнул политолог.

По мнению Кургиняна, любой теракт — это средство создания образов, это война образов, в конечном счете — вопрос того, какую интерпретацию события навяжут общественному сознанию.

«И совершенно нелепо считать, что общественное сознание успокоится и будет ждать расследования. Общественное сознание побежит за информацией, за этими образами — прямо сейчас. И это будет разворачиваться по минутам и по часам. А процессы реального расследования будут продолжаться недели и даже месяцы — и это нормально», — заявил Кургинян.

«Мы не можем вынуть происходящее из сложных политических контекстов текущего дня. Это не значит, что мы должны устраивать охоту на ведьм, или навязывать этому всему определенную интерпретацию. Но посмотрите как уже построена диаграмма интерпретаций. Вот огромный раздутый пузырь одних интерпретаций. А другие люди порядочные же молчат, говорят, давайте подождём следственных органов! И тогда этот пузырь достаточно захватит общественное сознание — что и есть задача этих мерзавцев», — сказал в заключение лидер «Сути времени».

3 апреля в Петербургском метрополитене, по последним данным, произошел взрыв в вагоне поезда. По официальным данным, погибли 10 человек, получили ранения, в том числе тяжелые, 47. Среди пострадавших — один ребенок.