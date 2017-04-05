Киев, 6 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум.



takazart Мостовая

Инфраструктура Украины переживает насыщенные времена. Чего стоит одна только ситуация с автодорогами: в одном из городов Закарпатья, например, при «ремонте» дорог проявили истинную смелость инженерной мысли, сняв асфальтовое покрытие и открыв брусчатку.

Брусчатка, сохранившаяся со времен чуть ли не Австро-Венгерской империи, придала дорогам определенный колорит, но дело не в нем: как объяснила городская администрация, брусчатка — это, конечно, неровно, но ямы в асфальте еще хуже. Обзор украинской инфраструктуры подготовила Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Со следующего года более двух третей автодорог будут переданы в ведение местных бюджетов, тем самым ослабив нагрузку на бюджет федеральный. Кроме того, предполагается создание автомобильных дорог оборонного назначения. Соответствующий законопроект уже принятой Верховной радой. Когда начнется их строительство — пока неизвестно.

С железными дорогами дело движется активно, «Укрзализниця» готовится к совместной работе с рядом европейских и китайских производителей современных локомотивов (над грузовыми и пассажирскими вагонами работать будут местные производители). В планах — обновление подвижного состава и инфраструктуры, что представляется весьма актуальным с учетом возросшего числа железнодорожных грузовых перевозок.

Любопытная ситуация сложилась вокруг авиаперевозок, где появляются новые игроки, — в частности, известный европейский лоукостер Ryanair, строящий грандиозные планы. Поговаривают, что этот перевозчик вошел на рынок на особых условиях, и если догадки подтвердятся, то прочие участники обратятся за защитой своих интересов в суд. Впрочем, это не самая большая трудность в авиационной сфере, утонувшей в целом комплексе растянувшихся по стране проблем.

В ту же воронку затянуты и отданные на откуп частным инвесторам порты. Здесь и скандалы по результатам тендеров, и смена руководств, и нестабильные показатели грузооборота.

Подробный обзор состояния украинской инфраструктуры — в материале «Украина вернулась к булыжным мостовым»

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