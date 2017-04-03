Петербуржцы несут цветы в память о погибших при взрыве в метро
Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга идут с цветами к станции метро «Сенная площадь», чтобы почтить память сограждан, погибших при взрыве в метрополитене днем 3 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM. У этой станции появился импровизированный мемориал.
Молодая девушка принесла букет из роз, обернутых черной траурной лентой. Вслед за ней подошли молодые люди с множеством красных гвоздик и другие горожане с цветами в память о жертвах трагедии. Возле принесенных букетов зажгли свечи.
Молодые люди предлагали гвоздики всем прохожим, которые также хотели бы возложить цветы.
«Мы не могли остаться равнодушными перед лицом этой трагедии. Я собрал друзей, и пришли сюда, чтобы почтить память погибших. Я считаю, что мы — великая страна, нас невозможно разделить, и сейчас мы все в одной лодке, независимо от национальностей, вероисповеданий и политических убеждений», — сказал корреспонденту агентства один из пришедших.
Горожане продолжают нести цветы к импровизированному мемориалу, от вопросов журналистов стараются уклониться, возлагают цветы и уходят.
Напомним, что с 4 апреля в Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур. В результате взрыва, по последним данным, погибли 10 человек и около 50 ранены.
По данным ФСБ России, около 14:40 на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда сработало неустановленное взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Бомба обезврежена взрывотехниками. По факту взрыва Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело.