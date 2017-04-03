Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга идут с цветами к станции метро «Сенная площадь», чтобы почтить память сограждан, погибших при взрыве в метрополитене днем 3 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM. У этой станции появился импровизированный мемориал.

Юлия Карнаева ИА REGNUM У станции метро «Сенная площадь» возник импровизированный мемориал

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция памяти погибших в метро Петербурга

Молодая девушка принесла букет из роз, обернутых черной траурной лентой. Вслед за ней подошли молодые люди с множеством красных гвоздик и другие горожане с цветами в память о жертвах трагедии. Возле принесенных букетов зажгли свечи.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В память о погибших от взрыва бомбы в метро

Молодые люди предлагали гвоздики всем прохожим, которые также хотели бы возложить цветы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Цветы и свечи принесли на Сенную площадь

«Мы не могли остаться равнодушными перед лицом этой трагедии. Я собрал друзей, и пришли сюда, чтобы почтить память погибших. Я считаю, что мы — великая страна, нас невозможно разделить, и сейчас мы все в одной лодке, независимо от национальностей, вероисповеданий и политических убеждений», — сказал корреспонденту агентства один из пришедших.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Многие до сих пор не могут прийти в себя

Горожане продолжают нести цветы к импровизированному мемориалу, от вопросов журналистов стараются уклониться, возлагают цветы и уходят.

Напомним, что с 4 апреля в Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур. В результате взрыва, по последним данным, погибли 10 человек и около 50 ранены.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сенная площадь

По данным ФСБ России, около 14:40 на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда сработало неустановленное взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Бомба обезврежена взрывотехниками. По факту взрыва Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело.