Нью-Дели, 3 апреля, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В индийском штате Харьяна в водном канале Бхакра обнаружили 11 «сильно разложившихся» тел и четыре человеческих черепа, заявили представители полиции, 3 апреля сообщает The Hindu.

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«Восемь тел были извлечены из канала возле деревни Дхакал недалеко от города Нарвана. Для опознания тел погибших будет проведен анализ ДНК», — говорится в заявлении полиции города Нарвана.

Позднее 2 апреля полиция обнаружила еще три тела и четыре черепа. Среди погибших находилась одна женщина.

«Канал был закрыт на ежегодное техническое обслуживание. Уровень воды существенно снизился», — сказал представитель полиции Шашанк Ананд.

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Правоохранительные органы считают, что погибшие были жителями штата Пенджаб. Тела могли находиться в воде на протяжении нескольких месяцев.