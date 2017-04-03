Мурманск, 3 апреля, 2017, 19:10 — ИА Регнум.



Уинслоу Хомер. Сельд в сетях. 1885

Рыболовными организациями Мурманской области в январе-феврале 2017 года выловлено 92,1 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 3,6% ниже уровня 2016 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в информации об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-февраль и оценке основных показателей за январь-март 2017 года, обнародованной региональным министерством экономического развития.

«Снижение вылова отмечено по добыче трески в 1,5 раза (доля в вылове 31%) и путассу на 5,8% (доля в вылове 13,1%), что связано с неблагоприятной рыбопромысловой обстановкой в Баренцевом море в отчётном периоде, — сказано в документе. — Вылов сельди в январе-феврале 2017 года не осуществлялся. Кроме того, в 2017 году продлен мораторий на вылов мойвы в Баренцевом и Норвежском морях. Рост вылова отмечен по прочим видам рыб в 1,6 раза (доля в вылове 36,2%), в основном это ставрида, скумбрия и сардина, добытые в водах Марокко и Мавритании».

Как отмечается в информации Минэка, в феврале 2017 года по отношению к предыдущему месяцу вылов водных биоресурсов вырос в 1,7 раза.

«Рост вылова отмечен по треске в 2 раза, прочим видам рыб на 13%, пикше на 10,5%. Кроме того, в январе текущего года не осуществлялся вылов путассу», — сообщается в докладе ведомства.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, январе 2017 года рыболовными организациями Мурманской области было выловлено 33,7 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 8,2% ниже уровня января 2016 года.

Объективная реальность не мешает мурманским чиновникам строить оптимистичные планы на будущее. Ранее министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов заявил, что объёмы вылова мурманских рыбаков в 2017 году будут сохранены — речь о 650 тоннах рыбы в год.