Челябинск, 3 апреля, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской области перешло на усиленный вариант несения службы. Мера принята в связи с терактом в городе Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Минобороны России Бойцы Росгвардии

«Весь личный состав управления Росгвардии по Челябинской области переведен на усиленный вариант несения службы», — сообщил представитель пресс-службы управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской области Альберт Габбазов.

В пресс-службе пояснили, что назначенный вариант несения службы подразумевает взятие под особый контроль объектов жизнедеятельности области.

Приказ о введения усиленного варианта несения службы подписан сегодня, 3 апреля, начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской области полковником полиции Александром Ясинским, в связи с произошедшим терактом в метро города Санкт-Петербурга. Приказ будет действовать до особого распоряжения руководителя подразделений Росгвардии Южного Урала.

Напомним, сегодня, 3 апреля, около 14:30 в метро города Санкт-Петербург произошли взрывы (по другим данным один взрыв). Очевидцы сообщают, что взрывы случились в вагонах на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт». В настоящее время на месте работают специалист силовых структур. По официальным данным, погибли около 10 человек, а 43 находятся в больницах.

Президент РФ Владимир Путин поручил властям Санкт-Петербурга оказать всемерную помощь родным погибших и пострадавших в результате взрыва в метро. В адрес погибших поступают сообщения с соболезнованиями из разных регионов России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со взрывами. Глава белорусского государства призвал к повышению мер безопасности. «Спокойно нам жить никто не даст, к сожалению, поэтому нам надо быть готовыми ко всему», — заявил белорусский лидер. Отметим, сегодня, 3 апреля, в Петербурге состоялась встреча Путина и Лукашенко.