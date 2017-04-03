Симферополь, 3 апреля, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Акции в память погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге пройдут в Симферополе и Севастополе 3 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные органов власти.

ИА REGNUM У станции метро «Сенная площадь», Санкт-Петербург

Симферопольцы соберутся в 20:00 на площади имени Ленина, чтобы почтить память погибших и выразить соболезнования их семьям.

«Симферопольцы полностью разделяют боль жителей Северной столицы. В эти минуты мы едины в понимании бесчеловечности и недопустимости террористических проявлений, приводящих к гибели невинных граждан и переживаем это горе вместе со всеми жителями Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе. Акция памяти в Севастополе начнется в 19:00.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 апреля около 14:30 на перегоне станций метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало в вагоне метро.

По последним данным, погибли 10 человек, около 40 ранены.

Взрыв официально квалифицирован как террористический акт. Возбуждено уголовное дело.