Костромская область, 3 апреля, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Чтобы решить проблему с водоснабжением жители села Верхнеспасское были вынуждены собрать около 400 тысяч рублей и собственными руками провести ряд земляных работ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Вода в селе подавалась по несколько часов в сутки около 15 лет, сообщает ГТРК «Кострома». В последнее время ситуация ухудшилась и вода в кранах появлялась на несколько минут. Воду жители набирали, дежуря с утра у кранов.

Проблема заключалась в старом водопровода — 40-летние чугунные трубы износились, вода вытекала по пути к домам. Аварии происходили еженедельно.

На ремонт деньги пришлось собирать всем селом, 200 тысяч рублей нашли в местном бюджете, еще столько же собрали местные жители.

«Народ понял, что вода должна быть и будет, и уже начали помогать сами. Не только деньгами, но и после строительства у нас проводились субботники по заравниванию… То есть мы не нанимали ни трактора, ничего, всё своими руками», — цитирует телекомпания главу Верхнеспасского сельского поселения Олега Игнашова.

ИА REGNUM напоминает, что по данным инвестиционного портала Костромской области, актуальным на 2014 год, ЖКХ Пыщугского района, к которому относится село Верхнеспасское, находилось в кризисном состоянии, которое «обусловлено ростом стоимости энергоносителей, чрезмерно насыщенной инфраструктурой, высокими затратами, изношенностью основных фондов, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, неразвитостью конкурентной среды, недофинансированием бюджета».