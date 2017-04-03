Киев, 3 апреля, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Украина подписала контракты на поставку угля антрацитовой группы для своих ТЭС в Южной Африке и США. Об этом 3 апреля заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает ИА REGNUM.

«Большинство генераций уже начало контрактовать уголь из Южной Африки, из других стран. Нам нужно порядка 4,7 млн тонн», — сказал Насалик.

По его словам, из 4,7 млн тонн угля, необходимых Украине, на долю США может прийтись до 3 млн тонн. «Я уже направил министерское письмо в Госдеп США», — заверил Насалик.

Ранее Насалик заявлял, что годовая потребность Украины в антраците составляет 9,5 млн тонн, а потребность в импорте этого угля — 4,2 млн тонн до конца 2017 года. Также отмечалось, что подходящий для Украины уголь можно импортировать из ЮАР, США или стран Азии.

Также, 3 апреля пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) отмечает, что детективы НАБУ расследуют факты злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП «Угольная компания «Краснолиманская» (г. Родинское, Донецкая область, под контролем Украины) при закупке угля и поставке его на «Центрэнерго».

Как информирует сайт «Нащі гроші», действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия»), ч. 3 ст. 209 («Легализация и отмывание доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») УК Украины.

В фокусе расследователей — сделки на общую сумму более 1,2 млрд гривен (44 млн долл.). В ходе расследования детективы разоблачили схемы, по которым частные компании-посредники закупали уголь у предприятия по ценам, которые отличались от рыночных, для дальнейшей поставки его ПАО «Центрэнерго». Но фактическая поставка осуществлялось напрямую — от ГП на «Центрэнерго».

Из-за таких действий субъекты предпринимательства, входящие в сферу ведения Минэнергоугля, у которых доля государственной собственности и корпоративных прав государства составляет более 50%, понесли существенные убытки.

Ранее, в марте, министерство энергетики и угольной промышленности прогнозировало к 1 мая 2017 года наличие запаса угля антрацитовой группы (АШ+Т) в объеме 182,6 тыс. тонн, что в 2,7 раза меньше, чем на 29 марта (494,1 тыс. тонн). Согласно обнародованной на сайте Минэнергоугля структуре топлива ТЭС на апрель, запас углей газовой группы (Г+Д) на 1 мая прогнозируется в объеме 1 млн 320,6 тыс. тонн, что на 0,2% больше, чем на 29 марта (1 млн 318,1 тыс. тонн).В целом снижение запасов углей всех марок на ТЭС Украины за месяц с лишком ожидается на 17,1% (на 309 тыс. тонн) — до 1 млн 503,2 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, глава НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук считает, что поставки антрацита на электростанции Украины должны начаться не позднее мая для обеспечения стабильной работы энергосистемы, иначе возможны ограничения потребителей. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что компания уже законтрактовала одно судно с углем антрацитовой группы из ЮАР, его поставка ожидается в начале мая. В целом ДТЭК во II—IV кварталах 2017 года планирует импортировать около 2 млн тонн угля.

О контрактовании 225 тыс. тонн угля антрацитовой группы из ЮАР по цене около $97/тонна (с учетом доставки и перегрузки) заявили представители «ТехНова» (контролирует Дарницкую, Черниговскую, Черкасскую и Сумскую ТЭЦ). Ожидаемое прибытие первых суден — в конце мая. Ведутся переговоры о покупке еще 450 тыс. тонн.

«Центрэнерго» в период с мая 2017-го по май 2018 года планирует импортировать через морские порты 2,5 млн тонн угля. Детальные сроки прибытия первых судов пока не заявлены.

Напомним, 1 апреля Минэнергоугля Украины проинформировало, что стоимость 1 тонны готовой товарной угольной продукции установлена на уровне 2000 грн. (74 долл.) с учетом базовых показателей качества. «При таких условиях необходимо установить цену на угольную продукцию, которая позволит частично сбалансировать финансовое состояние предприятий угольной отрасли, обеспечит возможности для выплаты заработной платы горнякам и создаст условия для устойчивого функционирования ТЭК», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в марте 2017 года глава ДНР Александр Захарченко заявил о начале торговой блокады Украины и запрете поставок угля на украинские ТЭС. При этом Захарченко заявил об отправке в Россию первой партии вагонов угля с Донбасса.