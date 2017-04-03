Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга возбуждено и расследуется по статье 205 УК РФ (террористический акт). Однако следствие намерено проверить и все другие возможные версии случившегося. Об этом вечером 3 апреля сообщил Следственный комитет РФ

ИА REGNUM У станции метро «Сенная площадь», Санкт-Петербург

Уголовное дело принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.

Работа следственно-оперативной группы на месте взрыва продолжается, изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются очевидцы, сотрудники метрополитена, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По мнению следствия, машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, действовал грамотно, приняв правильное решение не останавливать поезд и доехать до станции, что позволило сразу приступить к эвакуации и помощи потерпевшим.

По данным ФСБ России, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда метро произошел подрыв взрывного устройства.

Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Взрывное устройство обезврежено взрывотехниками.

По последним данным Минздрава, семь человек погибли на месте. Один человек погиб при транспортировке в скорой помощи, 39 человек были госпитализированы. Двое из них умерли в приемном отделении в связи несовместимыми с жизнью травмами. Среди госпитализированных — несовершеннолетняя девочка с черепно-мозговой травмой и ожогами.