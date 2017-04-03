Москва, 3 апреля, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Глава Минздрава Вероника Скворцова уточнила данные о погибших и пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Вероника Скворцова

«В настоящее время количество пострадавших официально обозначается как 47 человек, семь человек пострадали, погибли на месте. Один человек погиб при транспортировке в скорой помощи от несовместимых с жизнью травм, 39 человек (были) госпитализированы. Двое больных госпитализированных погибло в приемном отделении в связи несовместимыми с жизнью травмами. Это минно-взрывные ранения и очень тяжелые ожоги», — сообщила Скворцова журналистам.

Среди госпитализированных — несовершеннолетняя девочка с черепно-мозговой травмой и ожогами.

Федеральные клиники готовы к приему пациентов в случае необходимости, но пока транспортировка в Москву никому не требуется, отметила министр.

Ранее НАК сообщил о 9 погибших и 20-и пострадавших.