Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Трехдневный траур объявлен в Санкт-Петербурге в связи с трагедией в метрополитене, в результате которой по меньшей мере девять человек погибли и около 50-ти госпитализированы с ранениями и травмами.

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«По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур», — сообщил пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.

Как отметили в Смольном, Георгий Полтавченко обратился к жителям города на Неве с просьбой не проводить в эти дни развлекательные мероприятия, а к теле‑ и радиокомпаниям — воздержаться от показа увеселительных программ.

Как сообщалось, в больницы Санкт-Петербурга доставлены 43 пострадавших в результате взрыва в петербургском метрополитене, в их числе один ребенок.

По данным УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 14:40 на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда сработало неустановленное взрывное устройство. Точное число жертв и пострадавших уточняется.

Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Бомба обезврежена взрывотехниками. По факту взрыва Следственным Комитетом РФ возбуждено уголовное дело.