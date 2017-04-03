Москва, 3 апреля, 2017, 18:32 — ИА Регнум.



Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт», Санкт-Петербург

Любой теракт — это в том числе информационная волна. Следить за этой волной — задача, решение которой позволит выйти на след организаторов, считает политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он сказал 3 апреля в эфире программы «Первая студия» на Первом канале.

По словам политолога, сотрудничающие с ним специалисты сейчас заняты исследованием информационного поля, с помощью чего можно будет определить, кто извлекает выгоду из произошедшего.

«Есть ли в этом информационном поле заранее встроенные системы, является ли оно естественным или в нем есть закладки? Если эти закладки были сделаны до события, то мы не можем говорить, что те, кто их сделал и те, кто совершил теракт, оторваны друг от друга», — сказал политолог.

По его словам, ориентировочно через девять часов специалисты смогут сделать первые выводы.

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Поясняя принцип исследования информационного поля, Кургинян рассказал, что есть два типа реакций: естественная (шок, сочувствие или, если это враги, то злорадство), и заранее подготовленная. Если реакция была заложена заранее как информационная система, то она означает, что ее закладывали в ожидании определенного события. Но как только выявляются такие системы, то невозможно спорить с очевидным: если реакция предусмотрена заранее, еще до события, то те, кто ее инициировал, связаны с ответственными за произошедшее.

Напомним, взрыв в петербургском метро прогремел днем 3 апреля на одной из самых многолюдных станций. Это середина рабочего дня, когда домой едут дети и студенты. Несмотря на то, что на данный момент теракт является лишь одной из рассматриваемых версий, эксперты уже обсуждают произошедшее именно как террористическую атаку.