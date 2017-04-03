Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 18:32 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Сотрудники Следственного комитета продолжают работать на месте взрыва в Санкт-Петербургском метро, идет изъятие всех предметов, имеющих значение для следствия. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба СК России.

На месте взрыва продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Сотрудники СК изымают все предметы, которые могут иметь значение для следствия. Идет допрос очевидцев и сотрудников метрополитена.

В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что машинист электропоезда действовал грамотно в сложившейся обстановке.

«Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв», — сказано в сообщении пресс-службы СК.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв прогремел в вагоне поезда Петербургского метрополитена, который находился на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт».

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в результате взрыва погибли девять человек. Ранения получили 20 человек. По данным СМИ, в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, куда была доставлена часть пострадавших, скончались двое раненных.