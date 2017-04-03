Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 18:31 — ИА Регнум. В больницы Санкт-Петербурга доставлено 43 пострадавших в результате взрыва в петербургском метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Среди пострадавших — один ребенок.

Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт», Санкт-Петербург

Для доставки пострадавших в стационары на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» работала 41 бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщается, 15 человек госпитализировано в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, 12 человек — в Городскую больницу № 16, шесть человек — в Городскую больницу № 26, девять человек в Военно-медицинскую академию им. С.М.Кирова.

Один ребенок доставлен в Детскую городскую больницу №19. Всем оказывается необходимая экстренная медицинская помощь.

По данным УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда метро произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. В результате взрыва погибли, по предварительным данным, девять человек. Точное число жертв и пострадавших уточняется.

Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Взрывное устройство обезврежено взрывотехниками.

По факту взрыва Следственным Комитетом РФ возбуждено уголовное дело.