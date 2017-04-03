Казань, 3 апреля, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Компания «Татнефть» направила ходатайство в Федеральный окружной суд по округу Колумбия о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить $144 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Несмотря на неоднократные требования ПАО «Татнефть», а также несмотря на публичное заявление УТН (АО «Укртатнафта»), уже находившейся под контролем И. Коломойского, что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом, Украина отказывается исполнять арбитражное решение. Таким образом, поданное ходатайство о приведении в исполнение арбитражного решения направлено на принуждение Украины к выполнению своих международных обязательств», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после распада Советского Союза, на Украине остался Кременчугский НПЗ, который в составе СССР работал на нефти из Татарии. Украине нечем было загрузить такие производственные мощности, и было решено создать совместное предприятие «Укртатнафта» для поставок российской нефти на Кременчугский НПЗ и её переработке там. Предприятие было создано в 1994 году. Татария вместе с «Татнефтью» контролировала 55,7% «Укртатнафты».

Однако в 2007 году российская сторона потеряла контрольный пакет акций, а в 2009 году украинские суды свели российскую долю к нулю. В 2008 году «Татнефть» начала арбитражное разбирательство против Украины в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В июле 2014 года Международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении российско-украинского соглашения и постановил выплатить российской компании $112 млн плюс проценты. Чтобы затормозить следующие иски от «Татнефти», Украина подала апелляцию на решение Международного арбитражного суда в Гааге.

29 ноября апелляционный суд города Парижа отверг украинские жалобы и подтвердил решение гаагского суда о выплате Украиной компенсаций «Татнефти».