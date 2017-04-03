Нижний Новгород, 3 апреля, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Зал ожидания в новом пассажирском терминале аэропорта «Стригино» (Нижний Новгород) в минувшие выходные превратился в танцплощадку. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, здесь прошел танцевальный флэшмоб, во время которого тридцать танцоров исполнили ирландский кейли-танец.

Андрей Репин Аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде

Андрей Репин Разминка началась

Флешмоб стал совместным проектом нижегородского аэроорта и двух нижегородских школ ирландского танца -Sionnach и «Келти». Это не первый опыт сотрудничества аэропорта и танцевальных школ. В 2014 году подобное мероприятие прошло в старом терминале аэропорта.

Андрей Репин Пока одни танцуют, другим пора в дорогу

В руководстве аэропорта надеются, что танцевальные флэшмобы станут своеобразной традицией.

Андрей Репин В танце одновременно принимают участие 30 человек

Андрей Репин Зрители

По словам пассажиров, ставших зрителями танцевальной программы, подобные флешмобы в аэропортах России большая редкость: «Тем не менее они успокаивают перед полетом, заряжают хорошим настроением и настраивают на отдых, — отметила одна из ожидающих рейс. — Мы построили комфортный и удобный для рассажиров терминал».

Андрей Репин Танец

Планируется, что на площадке «Стригино» будут реализованы и другие культурные инициативыи программы.

В частности, уже сегодня аэропорт может предложить всем желающим экскурсию в местный музей, экспозиция которого рассказывает о развитии авиации в Нижнем Новгороде.