Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Список жертв и пострадавших в результате взрыва в Петербургском метрополитене будет обнародован в самое ближайшее время. Об этом заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров после заседания городского штаба по ликвидации последствий ЧП, передает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт», Санкт-Петербург

«К нам тоже поступали обращения о публикации этих данных, вскоре они будут опубликованы», — сказал Макаров, добавив, что «требуется время, чтобы уточнить список пострадавших и погибших».

«Я убежден, что это теракт», — сказал Макаров, отвечая на вопрос о причинах случившегося. По его словам, спецслужбы всё расскажут подробно «буквально через несколько часов».

Макаров выразил глубокие соболезнования родным погибших и пострадавших. «Это бесчеловечное преступление, которое, я уверен, будет раскрыто», — сказал спикер городского парламента.

По словам Макарова, требуется не только расследование, но и как можно более эффективное оказание медицинской помощи пострадавшим.

«Требуется бдительность всех людей в условиях повышенной опасности, это не пустые слова, мы должны быть всегда начеку. Террористы это нелюди, которые готовы на любое преступление», — обратился Макаров к горожанам.

Он подтвердил, что все силовики и чиновники знают, что надо делать в таких ситуациях, есть четкий план действий. По мнению Макарова, компетентные структуры будут дорабатывать свои инструкции и усиливать агентурную работу.

«Но погибших уже не вернешь, это урок всем нам», — резюмировал спикер.