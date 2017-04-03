Симферополь, 3 апреля, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга, прогремевшими 3 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт», Санкт-Петербург

«Потрясён трагедией в Санкт-Петербурге. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в метро, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал Сергей Аксенов.

Он также высказал уверенность, что правоохранительным органам удастся установить причину трагедии и виновные понесут наказание.

Сергей Аксёнов направил телеграмму с соболезнования в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 3 апреля, около 14:30 на перегоне станций метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало в вагоне метро. В результате, по информации НАК, девять человек погибли, 39 человек, по последним данным, госпитализированы.

Уголовное дело по факту взрыва принято к производству главным управлением по расследованию особо важных дел.