Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Камера видеонаблюдения запечатлела предполагаемого организатора взрыва в вагоне Санкт-Петербургского метрополитена. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт», Санкт-Петербург

Сообщается, что мужчина, который подозревается в организации взрыва в вагоне метро, попал на камеры видеонаблюдения, когда спускался в метрополитен.

Мужчина носит бороду, и был одет в черную куртку и черную шапку.

По предварительным данным, он зашел в вагон поезда на станции «Сенная», оставил сумку в вагоне и вышел до того, как поезд тронулся. Взрыв прогремел уже в тоннеле на пути к станции «Технологический институт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё одна бомба была найдена на станции «Площадь восстания». К счастью, она не разорвалась и была обезврежена саперами.