Тамбов, 3 апреля, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе взрыва в петербургском метро, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Игорь Павловский ИА REGNUM Перекрытый Загородный проспект, Санкт-Петербург

«Взрыв в петербургском метро ошеломляет своей жестокостью и бесчеловечным выбором средств политического давления на народ России. Мы скорбим по каждому погибшему, мы окажем помощь каждому пострадавшему, мы выстоим, мы найдём и покараем террористов, мы не боимся! Тамбовщина вместе со всей страной разделяет боль и горе Питера. Сейчас тяжелее всего близким и родным погибших. Знайте, мы с вами, мы потрясены случившимся, мы обещаем вам, кто бы ни был организатором этого бесчеловечного теракта, какие бы цели он ни преследовал, он нанёс удар по всем нам. И теперь все вместе мы должны ответить на этот удар», — написал на своей странице в социальной сети «Facebook» Александр Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 апреля, на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, около 50 человек пострадали.