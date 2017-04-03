Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Александр Лукашенко. Санкт-Петербург. 3 апреля 2017

«В эти минуты всегда думаешь: дай Бог, чтобы этим закончилось. Мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами. И дай Бог, чтобы только так, чтобы не было хуже», — отметил Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я также хочу вам выразить свои соболезнования, родным, близким, питерцам, которые очень болезненно, остро реагируют на подобные вещи, как и вообще наши люди-славяне», — отметил он.

«Я только что Вам сказал, что спокойно нам жить никто не даст, к сожалению, поэтому нам надо быть готовыми ко всему», — обратился Лукашенко к Путину.

«Вызовов в мире огромное количество, мы не в изолированном мире живем, мы это понимаем с Вами, не первый год работаем в этих должностях. Поэтому нам надо, наверное, серьезно, кстати, это одна из тем сегодня нашего разговора, главная тема, — безопасность нашего Отечества, если можно так назвать, я думаю, так оно и есть, и мы будем много говорить о том, как в этом мире нам жить дальше, как защитить интересы своих людей», — сказал президент Белоруссии.

В метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв, по данным НАК, погибли 9 человек, пострадали 20.