Орел, 3 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Депутаты Орловского областного совета приняли решение об отмене запрета на розничную продажу слабоалкогольных энергетических напитков, введенного ранее. Решение принято на заседании 3 апреля.

Стакан газировки. 1966 год

Как сообщало ИА REGNUM, запрет продажи так называемых алкоэнергетиков был введен в Орловской области два года назад — весной 2015 года. Тогда такие запреты ввели во многих регионах (на момент принятия решения в Орловской области — уже в 25).

В пользу решения выдвигались мнения медиков о крайнем вреде таких напитков для здоровья, прежде всего, молодых людей — их основных потребителей. «Мера необходимая и своевременная. Новый закон призван оградить детей и подростков от разрушительного действия алкоэнергетиков, которые наносят непоправимый вред здоровью», — заявил тогда председатель облсовета Леонид Музалевский.

Снова вернуться к этому вопросу депутаты были вынуждены в связи с тем, что выяснилось: изъятие алкоэнергетиков из торговли может привести к ограничению конкуренции. По крайней мере, об этом свидетельствует практика Верховного суда РФ, говорится в пояснительной записке к законопроекту.