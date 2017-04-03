Ярославль, 3 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. В муниципальной жилищной инспекцией Ярославля подготовлен очередной рейтинг управляющих компаний. Об этом сообщает сайт мэрии города.

Wikimedia.org Подъезд в жилом доме

Подведены итоги работы управляющих организаций за март 2017 года. Рейтинговая таблица, составленная муниципальной жилищной инспекцией Ярославля, включает 12 управляющих организаций города. Рейтинг основан на данных мониторинга работы компаний в течение месяца. На оценку деятельности УК повлияло количество обращений, поступивших от жителей в жилищную инспекцию, число выданных предписаний по устранению нарушений, а также процент их исполнения. Учтено, кроме того, число обращений граждан в единую дежурно-диспетчерскую службу, а также количество протоколов, составленных инспекторами МЖИ.

В результате по итогам муниципального контроля за март в тройку лидеров вошли АО «Управдом Кировского района», НАО «Управдом Фрунзенского района» и АО «Управдом Заволжского района». Замыкает список передовиков ООО «УФР».

В нижней части «турнирной таблицы» обосновались ОАО «Управдом Ленинского района», ООО УК «Альтернатива», ООО «Комфортсервис Заволжский район». Последнее место в рейтинге по итогам марта заняла ОАО «Управдом Дзержинского района».

Оценка работы управляющих компании проводится по 32 критериям: от благоустройства дворов до повышения квалификации персонала. С 2010 года такие оценки проходят каждые полгода. В прошлом году в оценке качества работы принимает участие около 20 управляющих организаций, при этом общее количества управляющих компаний, которые действуют на территории города Ярославля около 35. В этом году жилинспекция оценила лишь 12 управдомов.

С методикой оценки своей работы не согласны в самих управляющих компаниях.

«Эти рейтинги не отражают действительность. В нем есть параметры о задолженности по зарплатам или перед ресурсными организациями. Зачем? Это говорит только о финансовой стабильность компании, а не о том как она работает. Если бы главным в рейтинге было мнение жителей о работе их управляющей компании, то это было бы важно. К нам приходили представители комиссии, но они зашли в офис, посмотрели документы, но даже не зашли в дома, которые мы обслуживаем. И потом, у нас маленькая компания и мы обслуживаем, в основном, новые дома, а крупным управляющим компания достается старый жилой фонд и мерить нас одной линейкой неправильно», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM представитель одной из управляющих компаний города.

В муниципальной жилищной инспекции оперативно прокомментировать результаты рейтинга не смогли.