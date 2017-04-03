В Ярославле оценили работу управляющих компаний
Ярославль, 3 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. В муниципальной жилищной инспекцией Ярославля подготовлен очередной рейтинг управляющих компаний. Об этом сообщает сайт мэрии города.
Подведены итоги работы управляющих организаций за март 2017 года. Рейтинговая таблица, составленная муниципальной жилищной инспекцией Ярославля, включает 12 управляющих организаций города. Рейтинг основан на данных мониторинга работы компаний в течение месяца. На оценку деятельности УК повлияло количество обращений, поступивших от жителей в жилищную инспекцию, число выданных предписаний по устранению нарушений, а также процент их исполнения. Учтено, кроме того, число обращений граждан в единую дежурно-диспетчерскую службу, а также количество протоколов, составленных инспекторами МЖИ.
В результате по итогам муниципального контроля за март в тройку лидеров вошли АО «Управдом Кировского района», НАО «Управдом Фрунзенского района» и АО «Управдом Заволжского района». Замыкает список передовиков ООО «УФР».
В нижней части «турнирной таблицы» обосновались ОАО «Управдом Ленинского района», ООО УК «Альтернатива», ООО «Комфортсервис Заволжский район». Последнее место в рейтинге по итогам марта заняла ОАО «Управдом Дзержинского района».
Оценка работы управляющих компании проводится по 32 критериям: от благоустройства дворов до повышения квалификации персонала. С 2010 года такие оценки проходят каждые полгода. В прошлом году в оценке качества работы принимает участие около 20 управляющих организаций, при этом общее количества управляющих компаний, которые действуют на территории города Ярославля около 35. В этом году жилинспекция оценила лишь 12 управдомов.
С методикой оценки своей работы не согласны в самих управляющих компаниях.
«Эти рейтинги не отражают действительность. В нем есть параметры о задолженности по зарплатам или перед ресурсными организациями. Зачем? Это говорит только о финансовой стабильность компании, а не о том как она работает. Если бы главным в рейтинге было мнение жителей о работе их управляющей компании, то это было бы важно. К нам приходили представители комиссии, но они зашли в офис, посмотрели документы, но даже не зашли в дома, которые мы обслуживаем. И потом, у нас маленькая компания и мы обслуживаем, в основном, новые дома, а крупным управляющим компания достается старый жилой фонд и мерить нас одной линейкой неправильно», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM представитель одной из управляющих компаний города.
В муниципальной жилищной инспекции оперативно прокомментировать результаты рейтинга не смогли.