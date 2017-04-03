Калуга, 3 апреля, 2017, 17:55 — ИА Регнум. В 2016 году сотрудники прокуратуры Калужской области выявили 542 нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила старший помощник прокурора области Юлия Иконникова.

Picserver.org Коррупция

Согласно материалам заседания межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции, по выявленным нарушениям было внесено 143 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 148 человек.

Причиной уклонения служащих от соблюдения запретов и ограничений стали системные просчеты в профилактической деятельности кадровых подразделений органов власти, а также формализм в деятельности созданных в них комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Важнейшей составляющей противодействия коррупции является члены рабочей группы считают профилактику — разъяснительную работа с гражданам и организациями, формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.

Напомним, в 2016 году в калужском регионе выявлено свыше 430 преступлений экономической направленности, из них более половины — тяжкие и особо тяжкие. Каждое четвертое экономическое преступление было совершено в крупном и особо крупном размере, каждое третье — это преступление против собственности.

В 2016 году было выявлено 24 преступления, связанных с хищением или освоением бюджетных денежных средств, 8 — с жилищно-коммунальным хозяйством, 31 — с потребительским рынком, 18 — с агропромышленным комплексом, а также 26 — совершенных в различных сферах промышленности. Установлено 256 лиц, совершивших преступления в сфере экономики, в отношении 220 уголовные дела направлены в суд.