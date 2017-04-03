Брюссель, 3 апреля, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования всем родственникам жертв погибших в результате террористического акта в Петербургском метрополитене. Об этом он написал сегодня, 3 апреля, в своем Twitter-аккаунте.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

Столтенберг выразил глубочайшее сочувствие всем тем, кто пострадал от взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга, а также соболезнования родным и близким жертв погибших и всем гражданам России.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что взрыв прогремел в вагоне поезда Петербургского метрополитена, который находился на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт».

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в результате взрыва погибли девять человек. Ранения получили 20 человек. По данным СМИ, в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, куда была доставлена часть пострадавших, скончались двое раненых.