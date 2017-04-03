Екатеринбург, 3 апреля, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Власти Свердловской области отложили приватизацию недостроенной башни в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Мингосимущества.

ИА REGNUM Недостроенная телебашня в Екатеринбурге

По данным источника, эта мера связана с необходимостью доработки концепции развития территории вокруг башни. Теперь будет отложен и уже объявленный аукцион. Напомним, он должен был завершиться в конце апреля.

В пресс-службе губернатора корреспонденту ИА REGNUM не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об отмене приватизации, сославшись на то, что пока не видели соответствующего документа.

Напомним, строительство башни началось в 1983 году и замерло в 1991-м на отметке 220 метров. Уже несколько лет территория огорожена, доступ на башню закрыт.

Сейчас объект находится в ведении Свердловской области. Эксперты полагают, что снести её не удастся, так как она построена из особо прочного бетона.