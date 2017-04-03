Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Петербургские автовладельцы после взрыва в метро предлагают бесплатно подвезти других горожан домой. Также петербуржцы намерены возложить цветы в память о погибших в результате взрыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Петербурга организовали в соцсетях информирование о бесплатной услуге. Чтобы сообщения не терялись, их предлагают сопровождать хештегом #домой. Всем неравнодушным предлагается крепить на лобовое стекло направление движения и слово «бесплатно».

«Никто мимо Владимирской не поедет? Дочка из универа с техноложки дошла, а дальше пока никак», — интересуются горожане.

«Маршрут: Черная речка — Чкаловская — Пионерская. Есть 3 места, в ыезд с черной речки в 17:40, с Чкаловской ориентировочно в 18:00», — предлагают петербуржцы варианты маршрутов.

«Шоссе Революции — Академка — Гражданка — Девяткино — Лесная. Могу подвезти», — предлагают другие.

Подобных сообщений о маршруте, сопровождающихся хештегом #домой и номером телефона, в соцсетях уже сотни.

О бесплатной развозке сообщают и таксисты. «Мы стягиваем свободные автомобили к «Сенной», «Технологическому институту», «Парку Победы», «Московским воротам», «Электросиле», «Фрунзенской», «Гостиному двору». Если вы видите автомобиль «Таксовичкоф» рядом с этими станциями, садитесь в него, вас бесплатно се станции метро закрыты, отвезём в любую точку в пределах КАД от вышеназванных станций», — сообщили в пресс-службе «Таксовичкоф».

Как сообщалось, весь общественный транспорт Петербурга будет до конца дня работать бесплатно.

Также горожане намерены возложить цветы в память о погибших.

Напомним, взрыв неустановленного взрывного устройства произошел сегодня, 3 апреля, в 14:40 в вагоне поезда метро на перегоне станций «Технологическая» и «Сенная площадь». По данным Национального антитеррористического комитета, при взрыве в вагоне метро погибли девять человек. Более 20 пассажиров получили ранения, в том числе тяжкие. Два человека из числа раненых скончались в больнице.