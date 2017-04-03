Москва, 3 апреля, 2017, 17:40 — ИА Регнум.



Gamingforfun365 Рюкзак

Сегодня, 3 апреля, в Москве на станции метро «Савеловская» обнаружен бесхозный рюкзак, сообщает RenTV.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина в московском метро после взрывов в Санкт-Петербурге усилены меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля произошел взрыв на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом». По сообщениям СМИ, в результате взрыва в метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек.

Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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