Москва, 4 апреля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 4 апреля, в Госдуме состоится расширенное заседание Совета Думы, где планируется обсудить законопроект о реновации жилья и планы Москвы по расселению пятиэтажек, сообщает ИА REGNUM. В обсуждении примут участие мэр Москвы Сергей Собянин и представители столичного правительства.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

Законопроект, направленный на реализацию программы Москвы по расселению пятиэтажек, внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда. Инициатива направлена на создание прозрачных правил при реализации проекта реновации жилищного фонда в городе Москве, обеспечение жилищных прав граждан при их переселении и максимальное сокращение сроков строительства нового жилищного фонда взамен старых пятиэтажек.

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Для реализации программы предусматривается создание специализированной некоммерческой организации — фонда содействия реновации жилищного фонда в городе Москве, который сможет выступать как заказчиком нового строительства, так и непосредственно застройщиком.

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Кроме того, отмечают авторы, использования мировых стандартов градостроительного архитектурно-строительного проектирования, современных правил застройки мегаполисов законопроектом устанавливаются особенности применения отдельных технических регламентов, строительных правил.

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В программу реновации жилья в Новой Москве может быть включено более 250 жилых домов различной этажности.

Всего, согласно программе, планируется снести около 25 млн кв. м жилого фонда — порядка 8 тыс. домов, в которых проживает около 1,6 млн москвичей. Ранее Собянин заявил, что новые квартиры, которые гражданам предоставят взамен прежних, будут просторнее за счет метража кухонь, санузлов и прихожих.