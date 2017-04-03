Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 17:31 — ИА Регнум.



A.Savin Станция метро «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге

Еще одно взрывное устройство найдено и обезврежено на одной из станций метро в Санкт-Петербурге.

Оно было обнаружено на станции метро «Площадь Восстания», сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета. По данным ведомства в настоящее время продолжаются работы по обследованию станций метрополитена с целью выявления взрывных устройств.

Напомним, взрыв произошел сегодня, 3 апреля, в 14:40, в метро Санкт-Петербурга. В вагоне поезда метро на перегоне станций «Технологическая» и «Сенная площадь» взорвалось неустановленное взрывное устройство. В результате погибли 9 пассажиров метро, еще 20 человек получили ранения. Позже сообщили о том, что два раненых при взрыве скончались в больнице.

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